Le Monde devant soi

Un an que Joe Biden a été investi président des États-Unis. Cette première année de mandat donne lieu à un bilan plutôt mitigé pour celui que l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Araud, qualifie de «Jacques Chirac de la politique américaine» dans le dernier épisode de notre podcast New Deal. Biden était pourtant très attendu, d'autant qu'il est arrivé avec une volonté marquée de transformer le pays avec son plan «Build Back Better»: un programme ambitieux déployé dans les domaines de l'économie, des infrastructures, du social et du climat.

Mais c'est d'une autre réforme dont nous parlons dans ce 101e épisode, celle du système électoral américain. Les élections sont un sujet tendu actuellement aux États-Unis à cause, entre autres, de la petite musique complotiste jouée par Donald Trump et ses partisans, toujours persuadés que la victoire lui a été volée. Sans bien évidemment souscrire à ces thèses démenties par les faits, il est vrai que ce système électoral américain est complexe et donne lieu à certaines aberrations.

Souvenez-vous qu'en 2016, Donald Trump avait remporté la Maison-Blanche malgré son retard de 3 millions de voix sur sa concurrente démocrate, Hillary Clinton. Si le projet de Joe Biden n'allait pas révolutionner le modèle en modifiant le système des grands électeurs, il visait à protéger l'accès aux urnes des minorités, souvent entravées par des mesures prises localement par des États républicains. Ensuite (et c'est technique), il devait limiter les blocages du système parlementaire dus au filibuster.

Malheureusement, le projet a été enterré par le Sénat, signant un échec pour Joe Biden. Ce dernier a toutefois déclaré lors de sa conférence de presse célébrant sa première année à la Maison-Blanche «ne pas avoir épuisé toutes les options». Pourquoi le président démocrate voulait-il cette réforme? À quel point les minorités sont-elles exclues du processus électoral? Quelles conséquences pour la démocratie américaine?

