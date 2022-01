Tension extrême entre la Russie et les États-Unis: cette semaine, Moscou a lancé une nouvelle série de manœuvres militaires à sa frontière ukrainienne et en Crimée. De son côté, Washington a mis en état d'alerte 8.500 militaires et a rapatrié les familles des diplomates.

La guerre des nerfs, elle, dure depuis plusieurs mois déjà, comme on vous en parlait dans Le Monde devant soi début décembre. La Russie est accusée par les Occidentaux d'avoir massé des dizaines de milliers de soldats à proximité de l'Ukraine, en vue d'une offensive. Poutine, lui, exige des garanties pour la sécurité de son pays, notamment le non-élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie.

Ce mercredi, la Maison-Blanche a répondu par écrit à ces demandes: non, l'OTAN ne fermera pas sa porte à l'Ukraine; mais oui, la voie diplomatique est toujours possible si la Russie le souhaite. En parallèle, la vice-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman a fait ce commentaire guère rassurant: «Tout indique» que Vladimir Poutine «va faire usage de la force militaire à un moment donné, peut-être entre maintenant et mi-février». La mise en état d'alerte des troupes américaines a semblé prendre de court certains dirigeants européens. Un entretien téléphonique Macron-Poutine a eu lieu ce vendredi matin. Et Paris plaide pour un dialogue direct entre l'UE et la Russie –en vain pour l'instant.

Pourquoi cette différence de ton et surtout d'appréciation de la situation entre les États-Unis et l'Union européenne? Vladimir Poutine a-t-il encore le contrôle de la situation?

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté, cette semaine, par Hélène Decommer, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

