La crise des sous-marins, une chance pour la France?

Mercredi 22 septembre, les présidents français et américain se sont parlés lors d'une conversation téléphonique. Cet échange intervient après une semaine de fortes tensions diplomatiques consécutives à la rupture du contrat portant sur la livraison de sous-marins à l'Australie par la France et à la création par Canberra, Londres et Washington d'une alliance stratégique dans la zone indopacifique, l'Aukus. On a évoqué dans ce podcast la colère française, qui s'est traduite, entre autres, par le rappel pour consultation de nos ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. Un geste diplomatique très fort.

Le coup de fil franco-américain semble avoir apaisé la relation, puisque l'ambassadeur français va rentrer à Washington et que Joe Biden semble avoir fait amende honorable en reconnaissant la responsabilité américaine dans la crise. Le président des États-Unis s'est engagé à ne pas réitérer ce genre de «trahison». L'Américain a par ailleurs appelé à un renforcement de la défense européenne, qu'il verrait jouer un rôle en complément de l'OTAN sur la scène internationale.

Tout est bien qui finit bien, donc? Quelles leçons tirer de cette crise? Sommes-nous les «alliés oubliés d'un empire en déclin», comme l'écrit Jacques Attali? Est-ce l'opportunité tant attendu pour mettre en place une autonomie stratégique au niveau européen? Quel impact cette crise aura-t-elle sur la politique intérieure française?

Le Monde devant soi, est podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur iTunes et ailleurs, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues