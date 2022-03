Le Monde devant soi

Mardi 1er mars, sixième jour de la guerre déclenchée en Ukraine par le régime russe. L'offensive a profondément bouleversé l'ordre du monde et relancé une logique de bloc jamais vue depuis la Guerre froide. Même s'il n'est toujours que 23 heures, 58 minutes et 20 secondes à l'horloge de la fin du monde, cette horloge conceptuelle créée en 1947 par des scientifiques pour évaluer la menace nucléaire, jamais depuis 1962 et la crise des missiles de Cuba la situation n'avait été aussi tendue.

La fermeté des réponses occidentales à l'invasion russe de l'Ukraine ne freine pour le moment pas Vladimir Poutine, qui semble toujours dans une logique d'escalade. À l'heure où l'on enregistre cet épisode du Monde devant soi, l'étau russe se resserre sur Kiev, désormais encerclée, pendant que les bombes pleuvent sur Kharkiv, la deuxième ville du pays et que Marioupol, ville au bord de la mer d'Azov et cible privilégiée de Moscou, tente de résister après que l'armée russe l'a privée d'électricité.

À lire sur le même sujet: Guerre en Ukraine: comprendre les motivations de Poutine

Nul ne peut encore prédire l'issue de ce conflit voulu par Vladimir Poutine. Pourtant, on entend et on lit un peu partout que le président russe a perdu une manche, celle de la communication, et a déclassé la Russie sur la scène internationale. C'est ce que disent notamment l'ancien président de la République, François Hollande, et le ministre des Affaires étrangères actuel, Jean-Yves Le Drian. Le directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, va même plus loin et explique sur Le Grand Continent que Poutine a déjà perdu cette guerre.

Que penser de cette analyse? Comment se comporte l'opinion russe, qui semble soutenir la guerre menée par son président? Comment se réorganisent les relations internationales après l'invasion de l'Ukraine? Et comment comprendre le positionnement de la Chine?

Des questions auxquelles répondent Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr et Alain Frachon, éditorialiste au Monde.

Dans sa deuxième partie, Le Monde devant soi part à la frontière polonaise pour retrouver Robin Tutenges, photojournaliste indépendant et collaborateur de Slate.fr, parti à la rencontre des réfugiés ukrainiens.

Le Monde devant soi est un podcast hebdomadaire d'actualité internationale présenté par Christophe Carron, avec Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde spécialisé dans les questions internationales.

Musique: «True Messiah (LilRod Edit)», DJ Freedem

Réalisation et montage: Aurélie Rodrigues

Si vous aimez Le Monde devant soi, pensez à l'exprimer en nous donnant la note maximale sur votre plateforme de podcast préférée, en en parlant autour de vous et en laissant vos commentaires sur les réseaux sociaux.

Suivez Slate Podcasts sur Facebook et Instagram. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.