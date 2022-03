Le monde devant soi

Le 24 février, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Un mois de guerre a provoqué la destruction presque totale de villes comme Kharkiv ou Marioupol, le déplacement de six millions de personnes et de la moitié des enfants ukrainiens. Côté militaire, le bilan est difficile à dresser. Les chiffres les plus sérieux évoquent la mort de 10.000 soldats russes.

Cette attaque que le Kremlin aurait souhaitée éclair se transforme en une guerre de positions interminable, aucun des deux camps ne voulant se résigner à capituler. Cette stase relative inquiète, car Vladimir Poutine, devant la résistance de son adversaire, pourrait vouloir passer à la vitesse supérieure. Des missiles hypersoniques ont été utilisés comme des bombes à sous-munitions.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse quant à lui la Russie d'utiliser des bombes au phosphore. L'Occident, réuni en Europe à l'occasion du sommet de l'OTAN, met en garde Poutine: s'il franchit la terrible ligne rouge des armes chimiques, l'organisation interviendra. Joe Biden a promis une réponse, sans toutefois en préciser la nature.

Après avoir été volontaires et offensifs avec les sanctions prises contre le régime russe dans les premiers jours du conflit, Europe et États-Unis semblent désormais ne plus trop savoir comment s'y prendre, comment maintenir la pression sur Moscou sans devenir cobelligérants. Sommes-nous rendus à un point de bascule majeur dans cette guerre?

Avec la participation exceptionnelle de Robin Tutenges, photojournaliste indépendant, de retour de Kiev. Retrouvez ses reportages en Ukraine sur sa fiche biographique.

