À la recherche du pain perdu

Christiane Barbiche est une grand-mère alsacienne amoureuse de sa région et de ses traditions culinaires. Petite-fille d'agriculteurs, elle est aujourd'hui naturopathe. Lors de ses voyages, elle s'immerge dans tout ce qui est local. Sa cuisine mêle la découverte des goûts, des épices, des aromates et les souvenirs des recettes de son enfance. Dans cet épisode, dégustez son tajine d'oie au potiron.

«Mes grands-parents avaient une basse-cour avec des poules, des canards, des oies, des dindes. Le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, on mangeait toujours une oie. J’utilise 4 cuisses d’oie qu’on coupe en deux. Je prends 500 grammes de potiron, 2 gros oignons, 2 belles gousses d’ail, 2 cuillères à soupe de persil ciselé, 1 cuillère à soupe d’herbes de Provence. 1 cuillère à café de Ras El Hanout, 2 bâtons de cannelle, 2 étoiles de badiane, 1 poignée de raisins secs, 1 dizaine de dattes, 75 centilitres de bouillon de volaille assez corsé, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, 30 grammes de pignons de pins, 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique et 500 grammes de marrons. Je préchauffe le four à 180 degrés. Je fais fondre l’huile d’olive dans une cocotte pour y faire dorer les cuisses d’oies. Je retire la viande, je jette la graisse et je remplace par les oignons émincés que je fait revenir environ 5 minutes. Ensuite, on répartit les oignons au fond d’un tajine ou d’une terrine. On ajoute les cuisses, le jus, l’ail écrasé, les herbes et les épices, le bouillon et on laisse mijoter à peu près 1h20 dans le four. Puis, on ajoute le potiron coupé en cubes, les dattes et les raisins secs et on laisse encore cuire environ 35 min. Pendant ce temps on fait griller à sec dans une poêle les pignons de pins. On fait cuire les marrons à la vapeur environ 10 minutes. Puis on y ajoute le miel et le vinaigre balsamique et on laisse réduire encore quelques instants. On présente la viande, le potiron et la sauce dans le plat de cuisson. On parsème avec les pignons de pins et on sert les marrons à part.»

Christiane Barbiche