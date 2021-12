À la recherche du pain perdu

Christiane Barbiche est une grand-mère alsacienne amoureuse de sa région et de ses traditions culinaires. Petite-fille d'agriculteurs, elle est aujourd'hui naturopathe. Lors de ses voyages, elle s'immerge dans tout ce qui est local. Sa cuisine mêle la découverte des goûts, des épices, des aromates et les souvenirs des recettes de son enfance. Dans cet épisode, dégustez son filet de carpe à la bière de Noël.

«En Alsace, il est de coutume de déguster la carpe à Noël. Cela évoque les Noëls de mon enfance. C'est un plat qu'on faisait souvent pendant le mois de décembre... C’est une recette prévue pour 6 personnes. On prend 6 filets de poisson. Moi j’utilise du sandre ou du brochet. On prend 100 grammes de lard de jambon ou de lardons fumés, 1 bel oignon, 1 poireau, 1 fenouil, 2 carottes, 1 petite courgette, 1 grosse pomme de terre, 1 petit céleri rave, 2 gousses d’ail, 1 cuillère à café de bouillon de légumes en poudre, un peu d’huile d’olive, quelques cuillérées de lait, 3 cuillères à soupe de farine, 25 centilitres de bière de Noël, 10 centilitres de fumet de poisson, 1 ou 2 pincées de 4 épices, des herbes de Provence, 1 feuille de laurier, 1 cuillère à soupe de miel de sapin et de brisures de pain d’épices. On commence à émincer finement tous les légumes. Dans une petite cocotte, on fait revenir le lard de jambon avec l’oignon dans une cuillérée d’huile d’olive. On ajoute les légumes en petits dés, l’ail pressé, un verre d’eau et le bouillon de légumes. Et on fait cuire une quinzaine de minutes à feu doux. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 200 degrés et on passe les filets de poisson dans le lait. On saupoudre de farine et on fait colorer quelques instants dans une poêle huilée. Ensuite, on répartit les légumes dans un plat. On pose les filets de poisson sur les légumes. On mouille avec la bière et on ajoute les herbes et les aromates. On sale légèrement et on enfourne pour une vingtaine de minutes. On badigeonne de miel et on saupoudre de brisures de pain d’épice. Et on laisse gratiner encore quelques instants. Vous pouvez accompagner ce poisson avec une bière de Noel, Fisher ou Météor, dont les saveurs épicées et ambrées transcendent ce plat.»

