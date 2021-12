À la recherche du pain perdu

Christiane Barbiche est une grand-mère alsacienne amoureuse de sa région et de ses traditions culinaires. Petite-fille d'agriculteurs, elle est aujourd'hui naturopathe. Lors de ses voyages, elle s'immerge dans tout ce qui est local. Sa cuisine mêle la découverte des goûts, des épices, des aromates et les souvenirs des recettes de son enfance. Dans cet épisode, dégustez son pain d'épices.

«C'est la nostalgie des Noëls de mon enfance, lorsque je rentrais de l'école, ma grand-mère était aux fourneaux en train de préparer les pains d'épices... Il nous faut 300 grammes de farine. Moi j’utilise de la farine d’épeautre. Il faut 160 grammes de sucre glace, 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, 2 cuillérées bien pleines d’épices pour pain d’épice, 1 zeste de citron ou 6 à 10 gouttes d’essence de citron ou d’orange, 80 grammes de miel et 2 œufs. On mélange la farine, le sucre, le bicarbonate et les aromates que l’on met dans une grande jatte. On fait un petit puits au milieu et on ajoute le miel qu’on aura fait fondre sur feu doux ainsi que les œufs. On pétrit bien la pâte pour former une boule et on laisse reposer environ 2 heures au frais avant de l’étaler sur environ 1 demi-centimètre d’épaisseur. Pour étaler la pâte, je l’étale entre deux feuilles de papier sulfurisé que je farine un peu. Puis je découpe des formes à l’emporte-pièce que je dépose ensuite sur une plaque. Je mets au four pendant 12 minutes. On laisse ensuite refroidir les petits bonhommes sur une grille avant de les mettre dans une boite en fer blanc bien fermée. Ces gâteaux se gardent facilement 6 semaines, si vous ne les avez pas mangés avant!»

Christiane Barbiche