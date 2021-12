À la recherche du pain perdu

Monique Valette est fille de paysans dans le Lot. Elle est aujourd’hui aubergiste dans la ferme où elle a grandi. L’auberge Lou Bourdié, à Bach, propose des plats traditionnels, une cuisine simple et gourmande. «Une auberge de campagne inimitable et chaleureuse» selon le guide culinaire Gault&Millau. À l’image de cette grand-mère souriante, sensible et généreuse qui aime partager les recettes de son enfance. Dans cet épisode, dégustez son gâteau de Savoie à la crème aux oeufs.

«C’était souvent le gâteau qu’on faisait le jour de Noël, parce qu’on ne connaissait pas la bûche de Noël chez nous. Et c’est ma tati qui faisait le gâteau… Pour faire un gâteau de Savoie pour 8 personnes au moins, il vous faudra 6 œufs, des beaux œufs, 12 cuillères à soupe de sucre, 14 cuillères à soupe rases de maïzena, 2 sachets de sucre vanillé et j’ajoute un sachet de levure chimique. Je sépare les jaunes des blancs. Je vais battre les jaunes avec mon sucre que ça blanchisse bien et je vais ajouter mes cuillères à soupe rases de maïzena, unes à unes, délicatement. Je vais battre les blancs en neige bien fermes, avec une pincée de sel. Avant de battre les blancs en neige, j’aurais mis le four à chauffer à 160 degrés. Je vais mélanger les blancs avec ma préparation. Je verse le tout dans un moule à manquer bien beurré et je le mets au four 30 à 40 minutes. C’est un gâteau qui va gonfler. Quand je plante un couteau dedans et qu’il ressort sec, c’est cuit. Je le sors du four et je le démoule. Et voilà, mon Gâteau de Savoie est prêt. Pour la crème aux œufs, vous prendrez 1 litre de lait, 8 jaunes d’œuf, 1 bâton de vanille fendu en 2, 180 grammes de sucre, 1 cuillère à café de maïzena et 1 à 2 sachets de sucre vanillé. On fait bouillir le lait avec le bâton de vanille. Les jaunes d’œufs, on les mélange avec le sucre puis on ajoute la cuillère à café de maïzena. Et là, on va verser notre lait bouillant sur ces œufs et on va battre bien fort pour éviter que les œufs coagulent. Si par hasard cela vous arrivait, avec un bon batteur ou un mixeur, vous pourrez récupérer la crème. On reverse ensuite toute cette préparation dans la casserole et on va touiller jusqu’à ce que la cuillère se recouvre de crème, que la crème nappe la cuillère. Cela fait comme une enveloppe. Et là on arrête vite. On rebat rapidement en versant dans un saladier et notre crème est prête ! Et là, vous allez-vous régaler en trampouillant votre Gâteau de Savoie dans la crème aux œufs. Je vous souhaite une bonne fin d’année et un Noël heureux !»

Monique Valette