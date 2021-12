À la recherche du pain perdu

Épisode 4 - «Ce sont les retours d’école ! Quand on arrivait en bas de l’escalier et que déjà, on sentait l’odeur de ce qu’avait préparé la grand-mère ou la maman, pour vous faire le goûter de 4 heures…»

Monique Valette est fille de paysans dans le Lot. Elle est aujourd’hui aubergiste dans la ferme où elle a grandi. L’auberge Lou Bourdié, à Bach, propose des plats traditionnels, une cuisine simple et gourmande. «Une auberge de campagne inimitable et chaleureuse» selon le guide culinaire Gault&Millau. À l’image de cette grand-mère souriante, sensible et généreuse qui aime partager les recettes de son enfance. Dans cet épisode, dégustez son pain perdu.

«Ce sont les retours d’école ! Quand on arrivait en bas de l’escalier et que déjà, on sentait l’odeur de ce qu’avait préparé la grand-mère ou la maman, pour vous faire le goûter de 4 heures… Le Pain Perdu, on le fait avec du pain rassis. Parce qu’à la campagne, le boulanger ne passait pas tous les jours. On se retrouvait des fois avec du pain dur. Mais ce pain était utilisé pour faire des farces ou du pain perdu. Il faut un pain assez gros avec beaucoup de mie. Vous coupez six tranches assez épaisses, comme le pouce. Vous battez trois œufs avec un demi-litre de lait. Vous le sucrez un peu, si vous pouvez, avec du sucre vanillé. Vous mettez vos tranches de pain dans le plat, avec les œufs, le lait et le sucre. Vous tournez les tranches de temps en temps et vous les laissez s’imbiber pendant environ 1 heure. Quand vous voyez que le pain est mou, souple, c’est prêt. Vous faites chauffer votre poêle avec un peu d’huile. Et vous mettez votre pain dans cette poêle bien chaude. Vous le laissez rissoler, roussir, le temps qu’il prenne un peu couleur. Comptez environ 3 minutes de chaque côté. Vous déposez vos tranches de Pain Perdu sur un plat et vous le sucrez. Il faut les déguster quand elles sont encore tièdes. Et là, vous pouvez déguster ! Vous régalez vos enfants qui reviennent de l’école. Ou vous régalez vos grands pour leur rappeler leurs souvenirs d’enfance.»

Monique Valette