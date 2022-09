Dans les sept épisodes de Kintsugi que vous avez écoutés, le parcours de Julie était ponctué d'extraits d'un poème. «Quelqu'un n'est pas venu», c'est l'histoire de Julie racontée par elle-même, de cette enfance, entre ses 8 et 11 ans, marquée par les agressions sexuelles d'un adulte.

Ce sont ses mots, son regard, sa voix, un témoignage personnel à la portée universelle.

Nous vous proposons, dans cet épisode supplémentaire, un long fragment de ce poème, accompagné de musiques composées par Julie, qu'elle interprète pour l'occasion.

Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction est un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.



Montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Prise de son et direction artistique: Nina Pareja

Musique: Thomas Loupias

Illustration: Hina Hundt

Le poème que vous entendez dans l'épisode a pour titre Quelqu'un n'est pas venu. Il est signé de Julie.

Les musiques qui accompagnent le poème ont été composées et interprétées par Julie.