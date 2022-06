Dix-sept ans après les faits, Julie a vu son agresseur jugé et condamné. Une justice à laquelle elle ne s'attendait pas, mais qui lui a donné un nouvel élan de restauration.

Dans ce septième et dernier épisode, elle raconte les espaces ordinaires et extraordinaires qu'elle a investis pour se reconstruire. Sur ce chemin qu'elle trace, à son rythme, on retrouve la parole, l'art, le soin du corps… Thierry Baubet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, explique qu'il existe autant de parcours que d'histoires.

Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction est un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.



Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Mona Delahais, notre stagiaire, a contribué à l'élaboration de ces épisodes.

Musique: Thomas Loupias

Illustration: Hina Hundt

Le poème que vous entendez dans l'épisode a pour titre Quelqu'un n'est pas venu. Il est signé de Julie. Retrouvez-le bientôt en intégralité dans le flux du podcast.

La chanson que vous entendez à la fin est interprétée par Julie au chant et Nicolas au piano. Elle s'appelle «Les Chemins de l'amour», une composition de Francis Poulenc sur des paroles de Jean Anouilh.