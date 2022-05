Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction

Quand Julie était enfant, elle n'a pas réussi à dire qu'elle était agressée sexuellement. Mais est-ce que les autres auraient pu le voir? Est-ce que ce genre de choses se voient? Certains signes, non verbaux, étaient là, existaient d'une manière détournée.

Dans ce troisième épisode de Kintsugi, Thierry Baubet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université Paris 13 et chef du service de psychiatrie de l'hôpital Avicenne, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), nous explique les potentiels signes chez l'enfant auxquels il faut être vigilant.

Sébastien Boueilh, le fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, qui œuvre à la prévention des violences sexuelles, nous parle de son travail en milieu scolaire et associatif. Julie, quant à elle, repense à son histoire et à tout ce qu'elle a peut-être essayé de montrer.

Si vous suspectez un cas de violence sans que la personne mineure ne se soit confiée, vous pouvez appeler ou écrire à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) de votre département.

Si un enfant est dans une situation très préoccupante ou révèle des faits, écrivez ou appelez le procureur de la République ou son substitut du palais de justice le plus proche et envoyez une copie de votre courrier à la CRIP de votre département.

Si un jeune est en danger immédiat, contactez le commissariat de police ou de gendarmerie en appelant le 17.

Pour entrer en contact avec l'association Colosse aux pieds d'argile, rendez-vous sur colosse.fr.