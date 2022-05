La question de l'établissement des preuves peut être un frein pour de nombreuses victimes, qu'il s'agisse d'agressions sexuelles récentes ou plus anciennes. À 25 ans, soit dix-sept années après les derniers faits, Julie porte plainte au commissariat. C'est un moment qu'elle a longtemps repoussé.

Maître Carine Durrieu Diebolt, avocate pénaliste spécialisée dans les affaires de violences sexuelles, exclusivement du côté des victimes, aide Nina et Julie à comprendre ce qui constitue une preuve.

Dans ce deuxième épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, Julie et Nina sont décontenancées par l'accueil au commissariat. Partout en France, des victimes de violences sexuelles ont témoigné des difficultés rencontrées lors de leur dépôt de plainte –des expériences relayées via #DoublePeine.

À lire sur le même sujet: «Se libérer de quelque chose pour toujours»: qu'attendent les victimes de la justice?

Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction est un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.



Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Mona Delahais, notre stagiaire, a contribué à l'élaboration de ces épisodes.

Musique: Thomas Loupias

Voix additionnelles: Louise Nguyen, Nina Bailly et Nina Iseni

Illustration: Hina Hundt



Le poème que vous entendez à la fin des épisodes a pour titre Quelqu'un n'est pas venu. Il est signé de Julie.

Si vous voulez déposer plainte, vous pouvez, pour faciliter les démarches, faire une pré-plainte en ligne sur https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ et ainsi obtenir un rendez-vous.

Dans les cas de violences conjugales et/ou sexuelles, il peut être très utile de faire appel à un avocat ou à un juriste avant de porter plainte, afin de venir au commissariat ou à la gendarmerie avec des pistes de preuves.