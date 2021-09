Sociale et solidaire, quand l'économie prend ses responsabilités

Remettre l'humain au cœur de l'économie. C'est une des missions de l'économie sociale et solidaire, cette branche de l'économie qui ne cherche pas que la rentabilité. Et même si vous n'en avez jamais vraiment entendu parler, vous y avez peut-être participé en tant que consommateur sans vous en rendre compte en souscrivant une mutuelle, en dépensant un chèque cadeau ou en faisant vos courses au magasin bio. Mais vous pouvez aussi y contribuer en tant qu'investisseur, avec votre épargne. Comment participer à la construction d'un monde plus juste en investissant de manière éthique et responsable?

Pour répondre à cette question, nous accueillons dans ce quatrième épisode d'Investir demain Mage Loys Carreiras, responsable des investissements solidaires chez BNP Paribas Asset Management et des relations partenaires à l'Observatoire de l'immobilier durable, et Stéphane Dulon, directeur délégué de Résidétape, une entreprise associative visant à accompagner celles et ceux qui ont des difficultés à se loger.

Musique: «Cybersdf» - Dolling