Investir dans un projet immobilier responsable

Beaucoup aimeraient participer à la construction d'un monde plus écologique, plus solidaire, plus vertueux. Ce changement, vous pouvez en être les acteurs et les actrices grâce à l'argent qui dort sur vos comptes en banque. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous savez déjà que l'épargne responsable participe à la transition écologique ou permet la mise en place d'une économie plus solidaire. Mais ce n'est pas tout. En matière d'immobilier aussi, la démarche responsable existe.

Pour en parler, nous accueillons dans ce troisième episode d'Investir Demain, Sabrine Brunel, responsable du programme «Bâtiment Décarboné» et des relations partenaires à l'Observatoire de l'immobilier durable, et Nehla Krir, directrice développement durable et responsabilité sociétale des entreprises de la BNP Paribas Real Estate Investment Management.

Musique: «Cybersdf» - Dolling