Manga, jeux vidéos, basket, relations amoureuses, réseaux sociaux, superstition, football, féminisme, cours, famille, amitié, identité, transmission, relations homme-femme, harcèlement, angoisse, bonheur… Dans cet épisode hors série d'Il était des voix, nous donnons la parole à de jeunes lycéens d’Île-de-France.

Cette année, le Paris Podcast Festival et la Gaîté Lyrique se sont associés pour créer Il était des voix lycéennes : Un programme d’éducation artistique et culturelle , qui propose à des lycéens de découvrir le podcast par l’écoute et la pratique.

Accompagnés de cinq autrices et auteurs de podcasts, parrains de chacune de leur classe, ces lycéens ont pu écouter un corpus de podcasts, les analyser, puis réfléchir au traitement offert par ce média à de nombreux sujets de société. Ils ont aussi pu découvrir de nouveaux métiers, autour de l’écriture et de la création sonore. Mais surtout, il ont pu devenir eux-mêmes autrices, auteurs, créatrices et créateurs.

Le podcast devient alors un outil pédagogique singulier, pratique, concret, un moyen d’expression de soi, un vecteur de dialogue et de prise de parole autour d’un thème central : «Patrimoine intime, patrimoine commun : Les nouveaux territoires du récit».



Peut-être des vocations sont-elles nées ?



Il était des Voix Lycéennes avec :

Nina Pareja, Claire Richard, Hélène Carbonnel, Zazie Tavitian et Jérémie Thomas qui se sont rendus dans 11 classes réparties dans 7 lycées d’Île-de-France : Le lycée Jean Monnet de Franconville, le lycée Abbé Grégoire dans le 3e arrondissement de Paris, le lycée de l’Essouriau aux Ulis, le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles , le lycée Léonard de Vinci à Levallois-Perret, le lycée Suger à Saint-Denis, et le lycée André Sabatier à Bobigny.



Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet

Réalisation : Lucile Aussel.

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio.