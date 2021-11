« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », cette phrase berce des générations d’enfants depuis l’avènement des histoires d’amour dans les contes de fée. Elle construit nos imaginaires, anime nos espoirs et nous lance dans une quête intemporelle : celle de la recherche de l’âme-soeur.

Aujourd'hui, ce mythe socialement construit voit apparaître de nouveaux modèle, de nouvelles visions. Celle des célibataires volontaires et involontaires. Celle des polyamoureux. Des aromantiques. Celle des personnes qui désirent mais qui n’aiment pas et des personnes qui aiment mais qui ne désirent pas. Mais au XXIe siècle, est-on si libre qu'il y paraît dans nos choix amoureux ?

On en discute avec :

- Aline Mayard, autrice de Free from desire (Paradiso)

- Marion Seclin, autrice, actrice, scénariste, co-fondatrice des Faiseuses et actrice du podcast La théorie et la pratique

- France Ortelli, réalisatrice des documentaires Love me Tinder !, Le coeur au centre et autrice du livre Nos coeurs sauvages (Arkhê).

Avec le podcast Il était des voix, dont chaque épisode sera enregistré en public à la Gaîté Lyrique, nous écouterons ensemble les voix des invisibles et les paroles diverses qui résonnent dans le paysage du podcast.

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Sonique – Le studio