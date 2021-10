Lire entre les lignes, avec le jury du PPF

Aujourd’hui, pas de thématique spécifique ou unique à disséquer. On explore entre les lignes du podcast pour comprendre ce que leur écoute produit sur nous et comment ils nous permettent de mieux déconstruire les codes, le patriarcat, la sexualité, la politique, la race, le genre, le discours médiatique… Nos invités évoquent leur rapport personnel à l’audio et aux podcasts, le rôle des fictions et de l’écriture dans leurs parcours respectifs.

On en discute avec les cinq membres du jury du Paris Podcast Festival :

Crédits:

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Camille Diao

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio