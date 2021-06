Les rues, on les arpente tous les jours, on les traverse, on y traîne un peu parfois, quand il fait beau. Mais certains d’entre nous y habitent. D’autres y travaillent. Et pendant ce temps-là, tous les autres ou presque passent à côté en détournant le regard.

Écouter les gens de la rue, c’est aussi les regarder en face plutôt que de travers. Leur octroyer une place dans la société. Et c’est ce que certains font à travers le podcast. .

C'est l'épisode 6 de Il était des voix : "Faire entendre la rue", avec :

- Brice Andlauer, co-auteur avec Yann Plantier, d’Outsiders, podcast indépendant consacré aux marges de la société

- Anne-Sophie Lepicard, autrice du podcast Rose d’Acier, sur Arte Radio, un récit très personnel sur sa relation entre sa famille et les prostituées chinoises du quartier de Belleville, à Paris

Avec le podcast Il était des voix, dont chaque épisode sera enregistré en public à la Gaîté Lyrique, nous écouterons ensemble les voix des invisibles et les paroles diverses qui résonnent dans le paysage du podcast.

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Crédits:

Animation : Camille Diao

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio