«Privilège blanc» : une expression souvent mal connue et mal comprise de ce côté-ci de l’Atlantique, où parler de race est un gros mot, un tabou. Or dans la France d’aujourd’hui, les mobilisations contre les violences policières et la mise en lumière d’un racisme systémique par une partie population que le subit ont remis le combat antiraciste sur le devant de la scène. Quels sont ces privilèges ? Comment les déconstruire ? Comment être un allié efficace dans la lutte antiraciste quand on est blanc ?

Dans cette épisode d’Il était des voix, nous engageons, ensemble, un débat bienveillant et productif pour questionner les «privilèges». Avec :

- Grace Ly, co-autrice avec Rokhaya Diallo du podcast Kiffe ta race;

- Estelle Depris, autrice du podcast Sans blanc de rien;

- Kaoutar Harchi, sociologue et écrivaine, autrice de Comme nous existons (Actes Sud, 2021).

À écouter également :

Projet Adama réalisé par Arthur Vacher et Élisa Da Silva;

Peau noir masques blancs. Où est la couleur ? une série documentaire de Elise; Gruau, réalisée par Anna Szmuc;

Extimité de Douce Dibondo & Anthony Vincent;

Better Call Marie par Marie Dasylva;

Nwar Atlantic de Fania Noël;

Le Tchip par Mélanie Wanga, François Oulac et Kévi Donat à découvrir sur Arte Radio.





Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio