Si le monde fait mine de découvrir la fiction audio, c'est en réalité une redécouverte, une réinvention d'un exercice vieux comme la radio. Et le podcast s'avère être le game-changer dans ce renouveau de l'écriture et de la production de fictions qui éclairent le monde et ses enjeux actuels. Superproductions financées par les plateformes de streaming ou microproductions indés et DIY, il y a du neuf sous le soleil du flux RSS !

Dans ce nouvel épisode d'Il était des voix, nous nous intéresserons aux fictions d'anticipation. Celles qui propulsent notre imaginaire dans des futurs potentiels avec:

- Thomas Le Petit-Corps, scénariste, auteur du podcast Silencio (Bababam, 2021), mais aussi d’animés ou d’autres podcasts de fiction, comme GTA chez les ploucs.

- Mehdi Bayad, auteur du podcast Lumière noire (2020), mais aussi Rouge Vif, Bisou à demain, Nuit blanche.

- Max Mollon, designer, enseignant et chercheur en design. Fondateur du Design Fiction Club.

À écouter également :

- DreamStation, série de fictions en cinq épisodes sur FranceCulture qui imagine une entreprise qui propose de vivre des rêves à la demande.

- Hot Dog, série de huit micro-fictions dystopiques qui déconstruisent l'imaginaire du grand remplacement avec huit auteur.ice.s (Alice Zeniter, Faïza Guène, Karim Madani, Isabelle Sorente...) produite par Nique – La radio et Les Invincibles.