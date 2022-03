La place du travail dans nos vies connaît des bouleversements et des remises en cause sans précédent. Ubérisation, nouveau management, micro-entreprenariat, télétravail, bullshit jobs, burn out, bore out, maladies professionnelles… Entre précarisation subie et recherche d’épanouissement personnel, les carrières s’offrent volontiers des détours par des chemins de traverse.

Dans ce nouvel épisode d'Il était des voix, nous ferons entendre celles de ceux pour qui la quête de sens dans le travail est devenue une priorité :

- Léa Lejeune, journaliste-entrepreneuse économie, autrice du podcast de l’Unédic, Point de suspension et Splash le podcast économie de Nouvelles Écoutes.

- Aurore Le Bihan, autrice du podcast.Mon travail ne sert à rien (Arte radio), et de la série de podcasts Paumé.e.s (par l’association Make sense).

-Amandine Mathivet, sociologue du travail et autrice du podcast Au turbin! (2020).

Il était des voix est un podcast produit par Sonique – Le studio pour la Gaité Lyrique, en partenariat avec le Paris Podcast Festival.

Animation : Christophe Payet.

Réalisation : Lucile Aussel

Production : Christophe Payet / Sonique – Le studio