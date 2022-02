Chaque famille porte en elle des histoires, des héritages complexes dont la révélation peut provoquer des séismes : un amour interdit, un frère caché, une absence inexpliquée. Tabous et zones d’ombre le secret suinte et pollue l’inconscient familial. On le sait, on le sent, on l’a toujours su, parfois sans jamais en parler. Interroger son passé et remonter des lignes ensevelies par le temps pour mieux se connaître, panser les blessures du passé et rejoindre la Grande Histoire. Voilà ce qu’on permis bien des romans et désormais bien des podcasts !

Dans ce nouvel épisode d’Il était des voix, on parle de nos lignes de faille avec :

- Zazie Tavitian, autrice du podcast À la recherche de Jeanne (paru chez Binge Audio) ;

- Nina Pareja, autrice du podcast 52-62 : mon enfance en Algérie (produit par Slate.fr);

- Philippe Grimbert, psychanalyste, écrivain et auteur d’Un secret (paru chez Grasset, 2006).



À écouter également :

- Les Pieds sur terre, épisode «Secrets de famille »;

- Les sales gosses, épisode «Combien pèse un secret de famille»

- Transfert, épisode «Un jour, Nicolas reçoit un email: son père lui avait menti toute sa vie »,

- Arte Radio, playlist «Secrets de famille» avec 5 podcasts :

- Per comme personne

- De guerre en fils

- Il était un père

- Les photos de famille sont toujours mal cadrées

- Le carnet russe