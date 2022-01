La famille, l’entourage, la mif. On a déjà tous et toutes utilisé ces termes pour parler de nos proches. Mais qu’est ce que « faire famille » ? Un lien biologique, un patronyme, une lignée, une hérédité ? C’est évidemment réducteur et daté car un géniteur n’est pas forcément un père et une mère peut être tout pour ses enfants sans les avoir portés.

Comment faire famille au-delà du lien de sang ? Qu’est ce qui nous unit à un père, à une mère, à un frère ou une soeur ? Certains et certaines diront qu’ils se sentent appartenir à une famille auprès de leurs amis ou bien encore d’un groupe militant. Alors il y a peut-être autant de sens à l’idée de famille que de familles sur terre. C’est une notion complexe qui cristallise des tensions et qui oppose des visions de ce qu’est l’être ensemble et de ce qu’est l’amour.

Dans ce nouvel épisode d’Il était des voix, on parle de ce qui fait famille avec :

- Émilie Chaudet, autrice du podcast « Faire famille » (LSD, La série documentaire, France Culture)

- Rozenn Le Carboulec, autrice du podcast Quouïr (Nouvelles Écoutes)

- Anne Pauly, autrice du roman « Avant que j’oublie » (Éditions Verdier, 2019)

