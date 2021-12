Épisode 10 - Les podcasts sont au cœur du travail de décolonisation des esprits, du travail de déconstruction qui est en cours sur nos désirs, nos fantasmes, notre rapport au corps et à la sexualité.

Nous aurait-on menti sur ladite « révolution sexuelle des années 1970 ? Mai 68 aurait-elle enfanté d’une société plus libre certes, mais surtout pour les hommes ? Une société plus patriarcale encore, où les injonctions se font plus pressantes sous couvert de liberté de jouir sans entrave ?

Mais depuis quelques années, des penseuses, des essayistes, des romancières, des documentaristes, des militantes, des sexologues et beaucoup de podcasteuses ont accompagné une nouvelle vague qui brise les tabous, les codes, les normes, en considérant l’intime comme un objet politique. Les podcasts sont au cœur du travail de décolonisation des esprits, du travail de déconstruction qui est en cours sur nos désirs, nos fantasmes, notre rapport au corps et à la sexualité.

Dans ce nouvel épisode d’Il était des voix, on parle de cette « nouvelle révolution sexuelle avec :

- Lucile Bellan, autrice des podcasts Première et dernière fois , C’est compliqué , Lieux du sexe et Max, lectrice érotique (tout ça sur Slate.fr) et lauréate cette année du prix du Paris Podcast Festival.

- Claire Richard, autrice des podcasts Les chemins de désir , Soumission impossible sur Arte Radio.

- Laura Berlingo, gynécologue, autrice du livre Une sexualité à soi (Les Arènes, 2021) et co-animatrice du podcast Coucou le Q (madmoiZelle, 2018)

