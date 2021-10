Home(icides)

En 1959, le Mexique est sous le choc. Dans la province de Monterrey, au nord-est du pays, les morceaux découpés d’un homme sont retrouvés dans une boîte. Ce crime a été commis par son amant.



«Dans cet épisode, réalisé en partenariat avec Prime Video, je vais vous raconter l’histoire du coupable, l’amant, Alfredo Balli Trevino. Un personnage si complexe qu’il a inspiré l’un des tueurs en série les plus connus de la culture populaire : Hannibal Lecter, un personnage créé par le romancier Thomas Harris, et qui a surtout fait l’objet d’une trilogie de films devenus cultes. Dont l’un des films “Dragon Rouge’, est disponible sur Prime Video. En effet, à l’occasion d’Halloween, vous pourrez faire le plein d’histoires glaçantes disponibles sur Prime Video. Au-delà du film Dragon Rouge, Prime Video vous propose des films qui mettent à l’honneur des anti-héros qui nous fascinent, nous surprennent ou nous effraient… Un ensemble de fictions pour découvrir les personnages les plus sombres de la culture populaire.»

Crédits:

Un podcast raconté par Caroline Nogueras et écrit par Pauline Weiss.

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec Prime Video.