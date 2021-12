Bienvenu-e-s dans les coulisses de Home(icides), le podcast faits divers de Bababam !

Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Home(icides) chaque jeudi. Alors, à l’occasion du premier anniversaire du podcast, l’équipe de Home(icides) a décidé de se réunir en studio pour répondre à vos questions sur la fabrication des épisodes. Caroline Nogueras, hôte du podcast, est accompagnée de Pauline Hayoun, responsable éditoriale du studio Bababam, et de Julien Roussel, monteur son des épisodes. Comment est née l’idée du podcast Home(icides) ? Comment choisit-on les affaires à raconter ? Comment réalise-t-on un épisode ? Et pourquoi raconter ces histoires de meurtres en famille en podcast ? On vous dit tout dans cet épisode spécial coulisses !