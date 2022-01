Home(icides)

Épisode 51 - Dans le Nord de la France, à Outreau, un énorme réseau pédophile, où se mêlaient personnes défavorisées et notables, aurait abusé pendant des années de nombreux enfants.

Dans le Nord de la France, à Outreau, un énorme réseau pédophile, où se mêlaient personnes défavorisées et notables, aurait abusé pendant des années de nombreux enfants. Cette histoire a fait la une de tous les journaux au début des années 2000. Chaque jour apportait son lot d’informations tragiques, ses révélations macabres. Rendez-vous ce jeudi, sur toutes vos plateformes d’écoute, pour l’affaire d’Outreau, l'histoire d’un terrible fiasco judiciaire.

Au départ de toute cette affaire, il y a véritablement un drame familial, une histoire digne d’un roman de Zola avec comme toile de fond quatre jeunes garçons maltraités et violés par leurs parents, Myriam Badaoui et Thierry Delay, pendant 4 ans. Et il y a surtout un jeune juge d’instruction Fabrice Burgaud qui n’a pas su démêler la vérité de la fable noire qu’on lui a servi.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Célia Brondeau.

En partenariat avec upday.