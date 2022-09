C’est une des affaires les plus médiatisées de ces derniers mois : l’affaire Delphine Jubillar. Voilà plus d’un an que sa famille, ses amis, ses voisins, les enquêteurs et les magistrats, qui travaillent sur sa disparition, se posent la même question. Que lui est-il arrivé? Chaque jour, la presse apporte quelques éléments et indices supplémentaires sur cette énigme. Mais pour l’heure, il n’y a toujours pas d’aveu, ni de corps.

Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur le déroulé de cette affaire et, à l’aide de ses invités, des reporters qui suivent cette enquête depuis le début, nous allons essayer de percer les secrets de la disparition de Delphine Jubillar.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Noguera

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday