Home(icides)

Il y a des affaires qui dépassent l'entendement… Un phénomène de société dont on parle peu mais qui est pourtant bien réel : le néonaticide, c'est le fait de tuer son enfant quelques heures seulement après sa naissance. En France, il existe peu de données officielles sur ces meurtres. On estime à une vingtaine de cas par an, mais il semble que ce chiffre soit un peu sous-estimé. En 2010, la découverte d'un néonaticide a marqué les esprits par son ampleur. Dominique Cottrez, une femme sans histoire, aide-soignante, timide et réservée, enfermée dans un corps qu'elle déteste, tue huit de ses bébés à la naissance.

Au-delà du fait divers sordide, c'est l'histoire de cette femme que nous allons vous raconter, et une réalité sociétale peu connue. Voici donc l'affaire Dominique Cottrez, le plus important infanticide connu à ce jour en Europe.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.

Vous pouvez réagir à cet épisode sur notre page Twitter.