Home(icides)

Une riche héritière qui disparaît du jour au lendemain sur la French Riviera à la fin des années 1970. Une guerre des casinos menée par la mafia locale. Et un lourd secret de famille… Sur le papier, cette affaire a tout d'un roman noir. Pourtant, cette histoire est bien vraie. Et elle reste encore aujourd'hui l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises. À la Toussaint 1977, Agnès Le Roux, 29 ans, quitte son appartement de Nice. On ne la reverra plus jamais. Sa famille, et particulièrement sa mère, Renée Leroux, s'est toujours battue pour rétablir la vérité, persuadée de la culpabilité d'un homme : Maurice Agnelet.

L’air est doux au bord de la mer Méditerranée en ce mois de novembre 1977, Nice s’est vidée de ses touristes, seuls les locaux et quelques joggeurs longent la promenade des Anglais. À quelques pas de la vieille ville, un beau bâtiment des années 20 surplombe la jetée. Il s’agit d’un célèbre casino : le Palais de la Méditerranée. Renée Le Roux, 55 ans, a pris l’habitude de l’observer chaque soir, avec nostalgie. Cet établissement lui appartenait il y a encore quelques semaines. Mais autre chose la préoccupe beaucoup plus: elle n’a plus de nouvelles de sa fille Agnès depuis un mois...

