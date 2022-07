Cet été, (re)découvrez les affaires de meurtres en famille de Home(icides) en intégralité, racontées par Caroline Nogueras.

Jusqu’où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d’une même famille ? En juillet 2021, Hubert Caoussin a été jugé et condamné par la cour d’assise de Nantes à 30 années de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Sa compagne, Lydie Troadec a été condamnée 3 ans de prison dont deux ferme. Quel est l’élément déclencheur qui a poussé Hubert Caoussin, un homme sans histoire, à commettre l’irréparable ? Quels secrets de famille cachaient les Troadec ? Voici l’histoire d’un massacre qui a marquera les annales judiciaires de ce début de décennie.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.