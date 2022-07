Home(icides)

C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires de ces 10 dernières années. Le 5 septembre 2012, une famille britannique, les Al-Hilli et un cycliste français, Sylvain Mollier, sont froidement abattus sur une route de montagne près du Lac D'Annecy. Leurs corps sont retrouvés criblés de balles. Vengeance familiale, vendetta, espionnage industriel... ou tireur fou? Depuis 10 ans, les enquêteurs tentent de percer le mystère de ce quadruple meurtre. Dans le dernier épisode de la saison, Caroline Nogueras sera accompagnée de Thierry Lezeau, expert en criminalistique, avec qui nous aborderons les derniers rebondissements de cette affaire.



Saad Al-Hilli serait-il un espion?



Juste avant sa mort, Saad Al-Hilli était ingénieur pour Surrey Satellite, une entreprise spécialisée dans la fabrication de micro satellites. Parmi les clients de l'entreprise: l'agence spatiale européenne et la NASA. Une société qui travaille en lien étroit avec la Russie, la Chine, l'Afghanistan et l'Iran. Saad travaillait pour les Chinois. Il réalisait de la modélisation 3D. A priori, rien de sensible selon les collègues de Saad interrogés. Transmettait-il des informations à la concurrence? Était-il un espion qui aurait été éliminé par des services secrets ou un concurrent?

