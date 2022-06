Home(icides)

C'est un fait-divers à la dramaturgie exceptionnelle... qui a même été adapté au cinéma dans le film d'Antoine Raimbaut Une intime conviction avec Marina Foïs et Olivier Gourmet en 2018. Pendant dix ans, Jacques Viguier, professeur de droit à l'université de Toulouse a vécu l'enfer. Suite à la disparition de sa femme Suzanne, une nuit de février 2000, il a été accusé de l'avoir tuée. Comment cet homme est-il devenu le coupable idéal ? Dans le dernier épisode de la saison, Stéphane Durant-Souffland, chroniqueur judiciaire au Figaro, sera l'invité de Caroline Nogueras pour nous faire revivre le procès en appel de Jacques Viguier.

Voilà dix jours que Suzanne Viguier a disparu. Cette mère de famille de 38 ans, professeur de danse, n'a plus donné signe de vie depuis le matin du 27 février 2000. Le dernier à l'avoir vu vivante est son amant Olivier Durandet. Mais il n'est pas inquiété par les policiers, il n'a pas l'attitude d'un coupable. Jacques Viguier, à l'inverse, a une attitude plus étrange. Il semble froid et hautain, contrairement à l'amant éploré qui a ouvertement accusé devant les policiers et le procureur le mari de Suzanne de l'avoir tuée. C'est dans ce contexte, au début du mois de mars 2000, que l'affaire va prendre une autre dimension.