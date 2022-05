Home(icides)

Au début du printemps 2022, un procès hors-norme s'est tenu dans la ville de Besançon: celui du Chilien Nicolas Zepeda, accusé d'avoir tué son ex petite amie, la Japonaise Narumi Kurosaki en 2016. C'est un fait-divers au retentissement international, qui a tenu en haleine la France, le Japon et le Chili pendant 6 années.



Un soir d'hiver 2016, dans la cité universitaire de Besançon, la jeune étudiante Narumi Kurosaki, alors âgée de 21 ans, disparaît. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et tout pense à croire que Nicolas Zepeda est le meurtrier. À la fin de la saison, Caroline Nogueras sera accompagnée de Sarah Rebouh, journaliste pour France 3 Franche-Comté, qui a assisté au procès. Un procès d'assise hors-norme



Pendant 11 jours, toute la ville de Besançon va vivre au rythme de ce procès. Les hôtels ont été pris d'assaut. Des reporters de nombreux médias français, du Chili et du Japon ont fait le déplacement pour cet événement judiciaire digne d'un congrès international. Il faut dire qu'au Japon, les meurtres de sang sont extrêmement rares, encore plus sur une jeune femme. La mère de Narumi et l'une de ses soeurs sont présentes. Les parents de Nicolas Zepeda également.

Alors quelle attitude va avoir Nicolas Zepeda? Quel rôle va-t-il jouer? Dans cet épisode, Caroline Nogueras est accompagnée de Sarah Rebouh, journaliste pour France 3 Franche-Comté, qui a assisté au procès.