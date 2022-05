Home(icides)

Au début du printemps 2022, un procès hors-norme s'est tenu dans la ville de Besançon : celui du Chilien Nicolas Zepeda, accusé d'avoir tué son ex petite-amie, la Japonaise Narumi Kurosaki en 2016. C'est un fait-divers au retentissement international, qui a tenu en haleine la France, le Japon et le Chili pendant six années. Un soir d'hiver 2016, dans la cité universitaire de Besançon, la jeune étudiante Narumi Kurosaki, alors âgée de 21 ans, disparaît. Son corps n'a jamais été retrouvé. Et tout pense à croire que Nicolas Zepeda est le meurtrier. À la fin de la saison, Caroline Nogueras sera accompagnée de Sarah Rebouh, journaliste pour France 3 Franche-Comté, qui a assisté au procès.

La police judiciaire de Besançon et le procureur de la république Etienne Manteaux ont acquis la certitude de la culpabilité de Nicolas Zepeda. Ils sont convaincus que le jeune homme a tué son ex-petite amie de manière préméditée dans sa chambre d'étudiante la nuit du 4 décembre 2016 puis a fait disparaître son corps dans la nature. Nicolas Zepeda est retourné au Chili le 13 décembre 2016, soit neuf jours plus tard. Alors comment le ramener en France puisqu'aucun accord d'extradition n'existe entre les deux pays ? Les chances de voir Nicolas Zepeda jugée en France sont extrêmement minces. La justice française appuyée par la diplomatie va alors se lancer dans un long combat pour que le suspect soit extradé.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.

