Home(icides) Qui a tué Paquita Parra : David Parra, l'un des frères de la victime, s'exprime Publié le 21 avril 2022 à 9h55

Bababam temps d’écoute : 12 min Twitter Facebook Linkedin Messenger Épisode 66 - Les cinq frères et la maman de Paquita vivent dans l'attente depuis près de 25 ans.

Il y a quelques semaines, un nouveau pôle judiciaire a été ouvert à Nanterre, entièrement dédié cold cases. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous racontera justement une affaire non élucidée. L'histoire d'une famille qui depuis 24 ans se bat pour connaître la vérité sur la mort d'une sœur, d'une fille, Paquita Parra, assassinée par une nuit glaciale de décembre 1998, près d'Angoulême.



Ce cold case vieux de deux décennies a connu de nombreux rebondissements… Pendant les 4 épisodes de cette affaire, Caroline Nogueras reviendra sur ce dossier judiciaire hors norme. Elle sera accompagnée de Maître Christine Maze, l'avocate de la famille et de David Parra, l'un des frères de la victime.

David Parra, l'un des frères de la victime, s'exprime.



Près d'un quart de siècle après la mort de Paquita et une enquête aux multiples rebondissements, l'avocate de la famille par un maître, Christine Maze, en est sûre: la découverte de la vérité n'a jamais été aussi près. Les cinq frères et la maman de Paquita vivent dans l'attente depuis près de 25 ans et ils n'ont pourtant jamais baissé les bras. Ils veulent la vérité après tant de mauvaises pistes d'erreurs, de procédures et de temps perdu. David Parra est l'un des frères de Paquita, et est l'invité de ce dernier épisode.