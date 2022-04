Il y a quelques semaines, un nouveau pôle judiciaire a été ouvert à Nanterre, entièrement dédié cold cases. Dans cette nouvelle saison de Home(icides), Caroline Nogueras vous racontera justement une affaire non élucidée. L'histoire d'une famille qui depuis 24 ans se bat pour connaître la vérité sur la mort d'une sœur, d'une fille, Paquita Parra, assassinée par une nuit glaciale de décembre 1998, près d'Angoulême.

Ce cold case vieux de deux décennies a connu de nombreux rebondissements… Pendant les 4 épisodes de cette affaire, Caroline Nogueras reviendra sur ce dossier judiciaire hors norme. Elle sera accompagnée de Maître Christine Maze, l'avocate de la famille et de David Parra, l'un des frères de la victime.

Pourquoi Paquita Parra, jeune femme de 30 ans a priori sans histoire, sympathique et bien dans sa peau a-t-elle été tuée dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998 ? Depuis la découverte de son corps calciné dans sa voiture incendiée dans la vallée des eaux Claire, les gendarmes d'Angoulême ont peu de pistes. Nous sommes en 1998 et les techniques de la police scientifique ne sont pas encore celles que l'on connaît aujourd'hui, sans compter que l'incendie a fait disparaître tous les indices. Alors, ils vont reconstituer heure par heure la dernière journée de la jeune femme. Car l'histoire de Paquita n'est pas aussi lisse que tout le monde le pense. La jeune femme avait peur et se sentait menacée.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.

