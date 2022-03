Home(icides)

Épisode 60 - Isabelle Demongeot a marqué le tennis dans les années 1980 et 1990. Mais à l’ombre des courts, elle subit les viols répétés de son entraîneur Régis de Camaret depuis ses 14 ans.

Isabelle Demongeot a marqué le tennis dans les années 1980 et1990. Cette petite prodige aux yeux clairs, cheveux blonds coupés au carré toujours retenus par un bandana noué autour de son front, devient championne de France en 1989 et 35ème mondiale. Mais à l’ombre des courts, elle subit les viols répétés de son entraîneur Régis de Camaret depuis ses 14 ans. Jusqu’au jour, où elle lui tient tête et se libère de son emprise. Bien des années plus tard, Isabelle va découvrir qu’elle est loin d’être la seule victime de cet homme.

Isabelle Demongeot sera invitée dans le dernier épisode de cette saison. Greg Decamps, psychologue du sport, professeur à l’université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport, accompagnera Caroline Nogueras à la fin de chaque épisode.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Célia Brondeau

En partenariat avec upday.

Vous pouvez réagir à cet épisode sur notre page Twitter.