Home(icides)

Saint-Tropez, sur la côte d’azur, au début des années 80. Le village de pêcheurs est devenu le spot le plus prisé des people de la planète sous l’impulsion de la comédienne Brigitte Bardot. L’été, célébrités et grosses fortunes se laissent photographier par les paparazzis sur le ponton de leur yacht sous l’œil des badauds. Les boîtes de nuit sont pleines à craquer, le champagne coule à flots et les jolies filles se prélassent en bikini sur les plages privées de la petite station balnéaire. Le reste de l’année, Saint-Tropez est plutôt calme et les habitants retrouvent la sérénité de leur joli village ensoleillé.

Isabelle Demongeot sera invitée dans le dernier épisode de cette saison. Greg Decamps, psychologue du sport, professeur à l’université de Bordeaux et spécialiste de la question des abus sexuels dans le sport, accompagnera Caroline Nogueras à la fin de chaque épisode.

Chaque saison dans Home(cides), Caroline Nogueras vous raconte une histoire criminelle au sein de la cellule familiale. Mais pour cette nouvelle saison, elle a décidé d’élargir cette sphère à un autre univers : celui des clubs sportifs de haut niveau, pour évoquer les violences sexuelles dans le sport… Ces clubs sont pour certaines personnes une véritable famille de substitution, pourtant les violences y sont parfois présentes. L’histoire que Caroline Nogueras va vous raconter, c’est celle d’Isabelle Demongeot, ancienne championne de tennis, violée à plusieurs reprises par son entraîneur. Isabelle est la première victime de Régis de Camaret à avoir parlé bien avant la vague #Metoo.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras

Réalisé par Julien Roussel

