Un an jour pour jour après la disparition de l’infirmière Delphine Jubillar, nouveau rebondissement dans l’affaire. Alors que son mari, Cédric Jubillar est toujours derrière les barreaux de la prison de Seysse, en détention provisoire, sa nouvelle compagne Séverine vient d’être placée en garde à vue par les juges d’instruction pour des soupçons de recel de cadavre. Que sait-elle sur la disparition de Delphine ? A-t-elle protégé son nouveau compagnon ? Et qui est Marco ? Nouveau personnage clé de cette histoire qui vient de faire des révélations fracassantes aux enquêteurs qui ont permis de relancer l'enquête et de lancer de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver la dépouille de Delphine Jubillar.

C’est une des affaires les plus médiatisées de ces derniers mois : l’affaire Delphine Jubillar. Voilà plus d’un an que sa famille, ses amis, ses voisins, les enquêteurs et les magistrats, qui travaillent sur sa disparition, se posent la même question. Que lui est-il arrivé ? Chaque jour, la presse apporte quelques éléments et indices supplémentaires sur cette énigme. Mais pour l’heure, il n’y a toujours pas d’aveu, ni de corps. Dans cette saison de Home(icides), Caroline Nogueras revient sur le déroulé de cette affaire et, à l’aide de ses invités, des reporters qui suivent cette enquête depuis le début, nous allons essayer de percer les secrets de la disparition de Delphine Jubillar.

