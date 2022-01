Home(icides)

L’affaire d’Outreau n’en finit plus de dévoiler son lot d’horreurs. Seize personnes sont derrière les barreaux et l’instruction du juge Burgaud se poursuit. Nous sommes quelques jours après la confrontation de Daniel Legrand fils devant les trois personnes qui l’accusent, lui et d’autres personnes, d’avoir participé aux viols d’enfants. Dans sa cellule, il a réfléchi longtemps avant d’écrire une lettre au magistrat qu’il a aussi envoyé à la chaîne France 3. Ce courrier va faire l’effet d’une bombe.

Dans le Nord de la France, à Outreau, un énorme réseau pédophile, où se mêlaient personnes défavorisées et notables, aurait abusé pendant des années de nombreux enfants. Cette histoire a fait la une de tous les journaux au début des années 2000. Chaque jour apportait son lot d’informations tragiques, ses révélations macabres. Rendez-vous ce jeudi, sur toutes vos plateformes d’écoute, pour l’affaire d’Outreau, l'histoire d’un terrible fiasco judiciaire.