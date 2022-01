Au printemps 2001, le quartier de la Tour du Renard à Outreau, dans le Nord, est ébranlé. Après une première vague d’interpellations de 10 personnes pour pédophilie suite aux accusations de Myriam Badaoui et de ses fils, les habitants du quartier ne parlent plus que de ça. Et on s’interroge. Comment est-ce possible ? Pourquoi n’a-t-on rien vu ? Qui dit vrai ? Qui dit faux ? Pour l’heure, seuls Myriam Badaoui, Aurélie Grenon et David Delplanque, les voisins de paliers de Myriam et Thierry Delay, ont avoué avoir violé les enfants Delay. Tous les autres nient en bloc, y compris leur propre père, Thierry Delay.

Dans cette saison de Home(icides), nous allons revenir sur la terrible affaire d’Outreau, digne d’un film d’horreur. Dans le Nord de la France, à Outreau, un énorme réseau pédophile, où se mêlaient personnes défavorisées et notables, aurait abusé pendant des années de nombreux enfants. Cette histoire a fait la une de tous les journaux au début des années 2000. Chaque jour apportait son lot d’informations tragiques, ses révélations macabres. Rendez-vous le jeudi, sur toutes vos plateformes d’écoute, pour l’affaire d’Outreau, l'histoire d’un terrible fiasco judiciaire.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Célia Brondeau.

En partenariat avec upday.

Vous pouvez réagir à cet épisode sur notre page Twitter.