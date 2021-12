Épisode 49 - Depuis six mois, Jonathann Daval est derrière les barreaux, placé à l’isolement en détention provisoire pour le meurtre de son épouse Alexia Daval.

Depuis six mois, Jonathann Daval est derrière les barreaux, placé à l’isolement en détention provisoire pour le meurtre de son épouse Alexia Daval. Après avoir menti à tout le monde pendant trois mois, il a fini par avouer avoir tué accidentellement sa femme en voulant la maitriser alors qu’elle faisait, selon lui, une crise d’hystérie. Mais pour le juge d’instruction, cette théorie ne tient pas. Pour les parents d’Alexia non plus.

L’affaire Daval est certainement le fait divers le plus médiatisé de ces 10 dernières années. Il n’a échappé à personne. Cette affaire, c’est l’histoire de Jonathann Daval, qui a joué la comédie pendant 3 mois devant les caméras en se faisant passer pour un mari éploré avant d’avouer le meurtre de son épouse, Alexia. En nous plongeant dans la lecture de deux livres récemment sortis, aux scénarios radicalement opposés, nous avons découvert de nouveaux éléments, des détails que nous allons vous raconter, dans cette nouvelle saison de Home(icides).

