Home(icides)

En 2015, Dominique a été condamnée à 9 ans de prison pour l’assassinat de huit nourrissons après avoir caché ses grossesses à tout le monde, y compris à son mari et à ses deux filles. Pour sa défense, elle expliquait avoir été violée par son père avant de se rétracter pendant son procès aux Assises de Douai. Après 2 ans de détention préventive et 3 ans de prison, elle a été libérée en 2018. Mais Dominique Cottrez a t-elle tout dit ? C’est une histoire qui soulève de nombreuses questions auxquelles le procès n’a pas réussi à répondre entièrement. Pour approfondir cette affaire, nous sommes avec Eric Vaillant, procureur de la République à Grenoble.

Il y a des affaires qui dépassent l’entendement… Un phénomène de société dont on parle peu mais qui est pourtant bien réel : le néonaticide, c’est le fait de tuer son enfant quelques heures seulement après sa naissance. En France, il existe peu de données officielles sur ces meurtres. On estime à une vingtaine de cas par an, mais il semble que ce chiffre soit un peu sous-estimé. En 2010, la découverte d’un néonaticide a marqué les esprits par son ampleur. Dominique Cottrez, une femme sans histoire, aide-soignante, timide et réservée, enfermée dans un corps qu’elle déteste, tue huit de ses bébés à la naissance.

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.

En partenariat avec upday.