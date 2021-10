Agnès Le Roux, l'héritière disparue : le combat d'une mère pour faire éclater la vérité

En juin 1977, Renée Le Roux a tout perdu : sa fille et son casino. Concernant la disparition de sa fille, Agnès, 29 ans, elle est intimement convaincue que Maurice Agnelet, l’amant, y est pour quelque chose. Il a été placé en garde à vue, mais relâché très rapidement en septembre 1978, presque un an après la disparition. L’enquête piétine, alors Renée va mener sa propre enquête, et tout étudier : le dossier d’instruction, la moindre piste, chaque personnalité liée à l’affaire. Elle y passera toute sa vie et tout son argent s’il le faut mais elle veut connaître la vérité: Qu’est-il est arrivé à Agnès, sa fille?

Une riche héritière qui disparaît du jour au lendemain sur la French Riviera à la fin des années 70. Une guerre des casinos menée par la mafia locale. Et un lourd secret de famille… Sur le papier, cette affaire a tout d’un roman noir. Pourtant, cette histoire est bien vraie. Et elle reste encore aujourd’hui l’une des plus grandes énigmes criminelles françaises. À la Toussaint 1977, Agnès Le Roux, 29 ans, quitte son appartement de Nice. On ne la reverra plus jamais. Sa famille, et particulièrement sa mère, Renée Leroux, s’est toujours battue pour rétablir la vérité, persuadée de la culpabilité d’un homme : Maurice Agnelet.

Un podcast raconté par Caroline Nogueras et écrit par Pauline Weiss

Réalisé par Julien Roussel

En partenariat avec upday.