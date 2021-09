Le massacre de la famille Troadec : le suspect passe aux aveux

Jusqu’où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d’une même famille ? En juillet 2021, Hubert Caoussin a été jugé et condamné par la cour d’assise de Nantes à 30 années de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Sa compagne, Lydie Troadec a été condamnée 3 ans de prison dont deux ferme. Quel est l’élément déclencheur qui a poussé Hubert Caoussin, un homme sans histoire, à commettre l’irréparable ? Quels secrets de famille cachaient les Troadec? Voici l’histoire d’un massacre qui a marquera les annales judiciaires de ce début de décennie.

Hubert Caoussin et Lydie Troadec sont en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Brest depuis le dimanche 5 mars 2017 au matin. Ils ont craqué et Hubert Caouissin a avoué avoir tué dans la nuit du 16 au 17 février 2017 son beau-frère Pascal, qui n’est autre que le frère de Lydie, sa femme Brigitte, son neveu Sébastien et sa nièce Charlotte dans leur pavillon à Orvault, puis avoir fait disparaitre les corps. Reste à savoir comment il les a tués et pourquoi...

