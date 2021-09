Le massacre de la famille Troadec : des indices qui sèment le doute

Jusqu’où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d’une même famille ? En juillet 2021, Hubert Caoussin a été jugé et condamné par la cour d’assise de Nantes à 30 années de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Sa compagne, Lydie Troadec a été condamnée 3 ans de prison dont deux ferme. Quel est l’élément déclencheur qui a poussé Hubert Caoussin, un homme sans histoire, à commettre l’irréparable ? Quels secrets de famille cachaient les Troadec? Voici l’histoire d’un massacre qui a marquera les annales judiciaires de ce début de décennie.

Voilà 15 jours que la famille Troadec n’a plus donné signe de vie. Des traces de sang de Pascal, le père, Brigitte, la mère et de leurs deux enfants ont été retrouvés dans tout leur pavillon. Après avoir soupçonné Sébastien, le fils, d’être l’auteur d’une tuerie familiale, les enquêteurs semblent revenir sur leurs suspicions. Selon le procureur, à ce stade, il est impossible de savoir si l’on se trouve face à un drame familial à l’instar de l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès ou alors à un quadruple meurtre perpétré par une personne extérieure. Les premières investigations dans le pavillon des Troadec n’ont rien donné et les analyses des empreintes génétiques sont toujours en cours. Bref, les enquêteurs piétinent sérieusement, jusqu’à ce matin du 1er mars 2017….

Un épisode en partenariat avec upday.

Crédits:

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.