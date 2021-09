Le massacre de la famille Troadec : une famille qui disparaît du jour au lendemain

Jeudi 23 février 2017, dans un petit village du Finistère. Hélène est inquiète. Voilà 7 jours que sa grande sœur Brigitte Troadec, ne lui a pas donné de nouvelles. Les deux femmes sont proches, elles s’appellent régulièrement. Leur mère est aussi sans nouvelle de sa fille. Hélène a beau appeler, insister, elle tombe toujours sur le répondeur de sa sœur Brigitte. Quant à son beau-frère, Pascal Troadec, il est lui aussi sur messagerie. Elle a bien tenté aussi de joindre son neveu Sébastien, 21 ans et sa nièce Charlotte, 18 ans, mais chacun de leur téléphone sont tous coupés...

Jusqu’où peut mener la jalousie, la rancœur et la haine au sein d’une même famille ? En juillet 2021, Hubert Caoussin a été jugé et condamné par la cour d’assise de Nantes à 30 années de prison pour le meurtre de sa belle-sœur, son beau-frère, son neveu et sa nièce. Sa compagne, Lydie Troadec a été condamnée 3 ans de prison dont deux ferme. Quel est l’élément déclencheur qui a poussé Hubert Caoussin, un homme sans histoire, à commettre l’irréparable ? Quels secrets de famille cachaient les Troadec? Voici l’histoire d’un massacre qui a marquera les annales judiciaires de ce début de décennie.

Crédits:

Un podcast écrit et raconté par Caroline Nogueras.

Réalisé par Julien Roussel.